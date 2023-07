Cuando los elefantes sueñan con la música

59:08

Composiciones de João Donato, con letras de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Abel Silva o su hermano Lysias Ènio, grabadas por Gilberto Gil ('Minha saudade'), Rosa Passos ('A paz'), Ivan Lins y João Donato ('Muito à vontade'), Ed Motta y João Donato ('Everyday'), J.T. Meirelles y Ed Motta ('Bananeira'), Nana Caymmi ('Até quem sabe'), Caetano Veloso y João Donato ('O fundo'), Daniela Mercury y Guinga ('A rã'), Edu Lobo ('Nua idéia'), Marcos Valle ('Café com pão'), Miucha ('Chorou chorou'), Gal Costa ('Simples carinho'), Adriana Calcanhotto ('Surpresa'), Chico Buarque ('Brisa do mar') y Wanda Sá ('Nasci para bailar').