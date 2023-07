59:07

Abre ('I fall in love too easily') y cierra ('Never was love') Pat Metheny con su disco 'Dreambox'. Del disco de Luiz Millan 'Brazilian match', en el que participan Randy Brecker, David Sanborn, Mike Mainieri o Eddie Daniels, 'Pacuíba', 'Full moon', 'Morungaba' -canta Lisa Ono-, 'Montparnasse' -canta Clémentine- y 'Que os ventos limpem os tempos'. Y del disco de Nanny Assis 'Rovania', en el que tocan Randy Brecker, Ron Carter, Fred Hersch o Laekecia Benjamin, 'No agora', 'Nenhum', 'Manhã de carnaval', 'Back to Bahia' y 'Proponho'.