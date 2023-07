58:56

Del nuevo disco del guitarrista brasileño Diego Figueiredo, 'My world', las piezas 'Malandrinho', 'Por las calles de Nueva York', 'Infância' y 'Regards from Bahia'. Y el acordeón de Vincent Peirani ('Salsa fake', 'Twilight'), la voz y la guitarra de Zé Ibarra ('Vou-me embora', 'Dó a dó', 'Itamonte'), la voz y la guitarra de Rogê ('Pra vida', 'Existe uma vez', 'Yemanjá') y la guitarra de Zé Paulo Becker ('Outro mundo').