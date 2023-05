Cuando los elefantes sueñan con la música

59:02

Del disco a dúo del pianista Thomas Enhco y el contrabajista Stephane Kerecki, 'A modern songbook', los instrumentales 'Gary', 'Rêverie' -basado en 'Kinderszenen' de Schumann-, el tradicional irlandés 'Danny boy', 'Day is done', de Nick Drake, y 'Oleo de mujer con sombrero' de Silvio Rodríguez. Del disco 'Brasis', del dúo de piano y violín Olthene-Gomide, 'Flores', de Moacir Santos, y 'Luar de areal' y 'Desvairada' de Garoto. Del disco homenaje a Gilberto Gil, 'Andar com Gil', de los teclistas y cantantes Delia Fischer y Ricardo Bacelar, 'Se eu quiser falar com Deus', 'Aqui e agora' y 'São João, Xangô menino'. Y, para terminar, 'Karatê', de Egberto Gismonti, por el Gaia Wilmer Large Ensemble.