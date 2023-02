58:50

Michel Legrand hubiera cumplido hoy 91 años. Escuchamos algunas de las joyas que nos dejó el oscarizado compositor, pianista, director de orquesta (y cantante) en grabaciones del propio Michel ('Les moulins de mon coeur', 'Quand ça balance'), Phil Woods ('Summer knows'), Miles Davis ('Concert on the runway', 'Once upon a summertime'), Astrud Gilberto ('Once upon a summertime'), Virginie Teychené ('La chanson de Maxence'), Bill Evans ('You must believe in spring'), Sergio Mendes & Brasil 66 ('Watch what happens'), Pedro Paulo Castro Neves & Michel Legrand ('How do you keep the music playing', 'The way you make feel'), Ray Charles ('Love makes the changes'), Catherine Michel & Michel Legrand ('Le messager') y en la banda sonora de 'Les demoiselles de Rochefort'..