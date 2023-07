59:10

Este 24 de julio nos ha dejado, a los 80 años de edad, Leny Andrade, considerada la cantante brasileña más jazzística. La recordamos en grabaciones de 'Só danço samba', 'Samba tempo', 'E nada mais', 'Canto livre', 'Wave', 'Você vai ver', 'Tristeza de nós dois', 'Estamos aí', 'Samba de rei', 'Maiden voyage', 'I´ve got you under my skin', 'S´wonderful', 'Embraceable you', 'A flor e o espinho' y 'Luz negra'.