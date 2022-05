58:44

'Baden' se titula el homenaje del bajista Gui Duvignau al legendario guitarrista Baden Powell y contiene piezas como 'Canto de Ossanha', 'Canto de Yemanjá' o 'Para Baden'. Hijo de Baden Powell, el pianista Philippe Powell firma con la cantante Melody Gardot el disco 'Entre eux deux' con canciones como 'Perhaps you´ll wonder why' y 'Samba em preludio (Un jour sans toi)'. El acordeonista francés Vincent Peirani abre con 'This is the new shit', de Marilyn Manson, en su nuevo disco 'Jokers', y cierra Miles Davis, que ayer hubiera cumplido años, con la grabación de 'Someday my prince will come'. La pianista y cantante italiana Silvia Manco ha incluido 'Nanã', 'Recado bossa nova' y 'Like a lover (O cantador)' en su reciente 'Recado bossa nova'.