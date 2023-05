Cuando los elefantes sueñan con la música

58:45

La WDR Big Band de la ciudad de Colonia con el pianista británico Bill Laurance en el disco 'Live at the Philarmonie' ('The good things', 'Golden hour') y con la cantante brasileña Luciana Souza en el disco 'Storytellers' ('Chora coração'. 'Matita perê'). Una big band de 17 músicos de Nueva York con el pianista dominicano Michel Camilo en 'Essence' ('Piece of cake', 'Just like you') y la Jazz at Lincoln Center Orchestra del trompetista Wynton Marsalis, con el saxofonista Wayne Shorter como invitado, en 'Yes or no' de su disco 'The music of Wayne Shorter'.