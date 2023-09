59:02

El día en que Caetano Veloso es investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Salamanca le escuchamos en sus canciones 'Lua, lua, lua', 'Trilhos urbanos', 'Minha voz, minha vida' y 'Terra' y cantando temas ajenos, algo que hace de maravilla, como 'Lua e estrela', 'Eu sei que vou te amar', 'Coisa mais linda', 'Vuelvo al sur', 'Vete de mí', 'Un vestido y un amor', 'Get out of town', 'Billie Jean'/'Eleanor Rigby', 'Cucurrucucú paloma', 'Dans mon île' y 'Samba de verão'.