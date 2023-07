Cuando los elefantes sueñan con la música

59:01

Del triple CD 'Blue bossa. Cool cuts from the tropics' las grabaciones de los músicos de jazz Cannonball Adderley con Bossa Rio Sextet ('Sambop'), Hank Mobley ('Recado bossa nova'), Duke Pearson con Astrud Gilberto ('Sandalia dela'), Charlie Rouse ('Samba de Orfeu'), Andrew Hill ('Mira'), Lou Donaldson ('South of the border'), Donald Byrd ('Books´s bossa'), Horace Silver ('Swinging the bossa'), Ike Quebec ('Loie') y Joe Henderson ('Blue bossa').