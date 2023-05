58:34

Hace 100 años que nació el guitarrista brasileño Djalma de Andrade, conocido como Bola Sete, y le recordamos con grabaciones de su disco 'Ritmolândia': 'Você já foi à Bahia'?', 'Os quindins de Iaiá', 'No tabuleiro da baiana', 'Frenesí', 'La mer', 'Por causa desta cabocla', 'Saudades da Bahia', 'Recado de Olinda' y 'Adiós'. Del nuevo disco del guitarrista Ralph Towner 'At first light' las piezas 'Make someone happy', 'Guitarra picante', 'Danny boy', y 'Little old lady' y del nuevo disco del también guitarrista Dominic Miller 'Vagabond' las piezas 'All change' y 'Cruel but fair'. Para la despedida, 'From the mountains', adelanto del próximo disco de Pat Metheny 'Dream box'.