Ayer, 25 de abril, nos dejó el cantante, actor y activista por los derechos civiles Harry Belafonte. Tenía 96 años. Le escuchamos cantando 'Jamaica farewell', 'Day-O ('The banana boat song)', 'Matilda, Matilda', 'Scarlet ribbons (For her hair)', 'Suzanne (Every night when the sun goes down)' y 'Sometimes I feel like a motherless child'. El lunes, Chico Buarque pudo recoger por fin el Premio Camoes, el Cervantes de la literatura portuguesa. Lo recibió en Sintra de manos de los presidentes de Portugal y Brasil. Traducimos su emotivo discurso y escuchamos canciones como 'O que será' -a dúo con Milton Nascimento-, 'Roda viva', 'Acorda amor', 'Gente humilde', 'Até o fim', 'Tanto mar', 'Bye bye Brasil', 'Almanaque' y 'Vai passar'.