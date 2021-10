00:08

Bill Evans se fue un 15 de septiembre. Pat Metheny y Lyle Mays le dedicaron, aquel septiembre de 1980, 'September fifteenth' en el disco 'As falls Wichita, so falls Wichita Falls'. Y recordamos al pianista con un disco doble recién editado, 'Behind the dikes', que contiene entre otras cosas los temas que tocó junto al contrabajista Eddie Gómez y el baterista Marty Morell en Hilversum, Holanda, el 26 de marzo de 1969: 'Emily', 'Turn out the stars', 'Waltz for Debby', 'Alfie', 'My funny Valentine', 'Love theme from Spartacus', 'Quiet now' o 'Someday my prince will come'. Del mismo disco, una grabación inédita de 'Pavane', de Fauré, acompañado por la Metropole Orkest, que se realizó en Amsterdam el día anterior.