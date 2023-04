Cuando los elefantes sueñan con la música

58:41

El 20 de abril de 1923 nacía en Nueva York, en el Harlem hispano (El Barrio), en una familia puertorriqueña, una leyenda de la música latina y el latin-jazz: Ernesto Antonio Puente. Recordamos al timbalero, vibrafonista, compositor, arreglista y director de orquesta en grabaciones de 'Ran kan kan', 'Airegin', 'Contigo en la distancia', 'Take five', 'Lullaby of Birdland', 'Lush life', 'Oye cómo va', 'Para los rumberos', 'Picadillo', 'Cha cha cha' y 'Fiesta a la King'.