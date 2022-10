11:38

Las autoridades prorrusas en la región de Jersón han comenzado la evacuación de civiles ante el avance de las tropas ucranianas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, condena los ataques de Rusia a civiles en Ucrania. La población ucraniana, favorita para recibir el premio Sajarov del Parlamento Europeo que se anuncia hoy. El ministerio del Interio de Alemania cesa al responsable de ciberseguridad del gobierno por su cercanía con los servicios secretos de Rusia. Silvio Berlusconi intercambia regalos y cartas con Vladimir Putin en mitad de las negociaciones para formar gobierno en Italia. La primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, se somete a la sesión de control en la Cámara de los Comunes en un momento de máxima estabilidad. El gobierno de Francia aprobará los presupuestos por decreto al no llegar a acuerdos en el Parlamento. La escaladora iraní Elnaz Rekabi dice en su llegada a Irán que fue por un error, y no una protesta, por lo que no llevó hiyab en la competición internacional de Corea del Sur.