12:02

El presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, asistirá en Vilna a una cena con los 31 aliados. En Israel, miles de manifestantes en contra de la reforma judicial han tomado las principales carreteras y autopistas del país. En Alemania, el díario Bild ha dado a conocer los datos de un informe sobre violencia doméstica -en ese país no se contempla el delito de violencia machista- en él que se constata que la mayoría de las asesinadas son mujeres, a manos de sus parejas o ex parejas. En Cuba se cumplen dos años desde sus mayores protestas antigubernamentales en décadas, con cientos de condenados, pese a los llamamientos de varios países y de la Iglesia católica. Se cumplen 80 años de la matanza de Volinia, en la que grupos insurgentes ucranianos asesinaron a entre 35.000 y 60.000 miembros de la minoría polaca, aunque no hay cifras oficiales.