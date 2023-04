23:19

La Sociedad Española de Fertilidad no se pronuncia ni a favor ni en contra de la gestación subrogada, pues no encuentra consenso entre sus miembros, como el resto de la sociedad. No obstante, en caso de regularse, propone unos estrictos criterios que deberían cumplirse para llevar esta práctica a cabo de manera ética.

Nos lo cuenta su vicepresidente, el Dr. Joaquín Llácer.