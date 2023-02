27:08

España necesita matronas, concretamente un millar. Así lo asegura la Asociación Española de Matronas. Al parecer, no cumplimos las ratios europeas y actualmente en las plantas de posparto no hay matronas, sino que las plazas se cubren con enfermeras no especializadas.

Charlamos con una matrona, Carla Quintana, quien, además, viendo esta escasez, decidió fundar Maternify, una comunidad online y domiciliaria de ayuda al posparto.