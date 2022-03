53:57

Totes neixem amb uns dons i uns talents... El problema és que moltes vegades no tenim ni idea de quins són!

I el problema també és que tenim un sistema educatiu que homogenitza els continguts i la metodologia quan l'alumnat és divers. Sí és veritat que poc a poc això està canviant i cada vegada més es valoren altres habilitats personals, que en cada persona són úniques, que van més enllà de l'assoliment de coneixements.

Sense la pretensió de menystenir el coneixement, la saviesa i tot el valuós que hi ha en les acadèmies, al contrari, el que volem és ampliar la perspectiva com sempre fem en aquest programa hem convidat el Tony Estruch, qui en els darrers anys s'ha dedicat a estudiar els dons i talents humans i ara ha posat negre sobre blanc en el llibre Genio-tipo, descubre el genio que hay en ti, editat per Diana.