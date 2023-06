Como lo oyes

58:59

Bob Dylan a sus 82 años regresa de gira por España. Mañana iniciará el primero de sus doce conciertos en ocho ciudades españolas: Madrid (7 y 8 de junio), Sevilla (10 y 11), Granada (13), Alicante (15), Huesca (17), San Sebastián (19 y 20), Logroño (21) y Barcelona (23 y 24). He aquí momentos en vivo de la inmensa carrera discográfica de Mr. Zimmerman.

DISCO 1 BOB DYLAN Shelter From The Storm (HARD RAIN Cara 2 - Corte )

DISCO 2 BOB DYLAN Highway 61 Revisited (REAL LIVE - Cara 1 Corte 1)

DISCO 3 BOB DYLAN Just Like A Woman (ROYAL ALBERT HALL 1966 - Corte 6)

DISCO 4 BOB DYLAN It Takes A Lot Too Laugh, It Takes A Train To Cry (CONCERT X BANGLADESH - )

DISCO 5 BOB DYLAN Don’t Think Twice It’s Alright (1962-1966 LIVE RARE - 4)

DISCO 6 BOB DYLAN Love Minus Zero/ No Limits (AT BUDOKAN CD 1 - 3)

DISCO 7 THE BAND/BOB DYLAN Baby Let Me Follow You Down (THE LAST WALTZ - DISC 3 - 7)

DISCO 8 BOB DYLAN My Back Pages (30TH ANIVERSARY - CD 2 - 12)

DISCO 10 BOB DYLAN A Hard Rain’s Gonna Fall (ROLLING THUNDER REVUE CD 1 - 3)

DISCO 11 BOB DYLAN Like A Rolling Stone (UNPLUGGED MTV - 10)