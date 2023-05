58:55

Jacobo Serra ha hecho un disco de canciones preciosas orquestadas a todo viento y cuerda bajo el título conceptual “Doce” referido a los meses del año al paso íntimo del tiempo subjetivo y el eterno retorno nietzscheano. Y, por vez primera, nos vista también con su guitarra María de la Flor, una joven muy especial arraigada a la tradición musical celtibérica con una aportación de voz y estilo únicos, originales y muy emocionantes.

DISCO 1 CAT STEVENS Remember The Days Of The Old Schoolyard (THE VERY BEST - 17)

DISCO 2 EDE Nada (8)

DISCO 3 PEDRO RUY BLAS Me diste fuerza (7)

DISCO 4 JACOBO SERRA Muerte en Venecia - Septiembre (9)

DISCO 5 JACOBO SERRA Eterno retorno-Mayo (5)

DISCO 6 JACOBO SERRA La gran Vida - Julio (7)

DISCO 7 MARÍA DE LA FLOR Corazón despierto (2)

DISCO 8 MARÍA DE LA FLOR Migajas de azul (3)

ACÚSTICO Más allá

ACÚSTICO Mírame

DISCO 9 MARÍA DE LA FLOR El son del camino (ESCA)