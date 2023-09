58:40

Quizá no les suenen nombres como Jock Bartley, Toy Caldwell, Barry Bailey o incluso Don Felder o Dave Mason, pero son guitarristas que merecen incluirse en esta selección que comparten junto a Eric Clapton, Jimi Hendrix, Stephen Stills, Neil Young, Dickey Betts, Carlos Santana o Steve Howe. Agárrense que vienen eléctricas y electrizantes.

DISCO 1 STEVE HOWE Your Move (16)

DISCO 2 FIREFALL So Long (Cara 1 Corte 1)

DISCO 3 EAGLES One Of These Nights (1)

DISCO 4 ATLANTA RHYTHM SECTION Imaginary Lover (5?)

DISCO 5 THE ALLMAN BROS BAND Just Another Love Song (2)

DISCO 6 COWBOY Positive Flow (ESCA) 10'll Getcha Twenty

DISCO 7 MARSHALL TUCKER BAND This Old Cowboy (1)

DISCO 8 ERIC CLAPTON Tulsa Time (CD 4 - 3)

DISCO 9 JIMI HENDRIX EXPERIENCE Little Wing (6)

DISCO 10 DAVE MASON All Along The Watchtower (4)

DISCO 11 SANTANA Europa (Earth’s Cry Heaven’s Smile) (Cara 2 Corte Último)

DISCO 12 CROSBY STILLS NASH & YOUNG Long Time Gone (Disc 2 - 2)

DISCO 13 CAMEL Summer Lightning (6)