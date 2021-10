59:01

Dos hermanos de la localidad de Quimber en Francia, Nora, la niña, voz, ukelele, de 8 años e Isaac, de 11 años, trompeta, se hicieron virales en las redes sociales, con su versión de “20 años” de Facundo Cabral rebasando los 34 millones de reproducciones. Ahora con 10 y 13 años respectivamente publican el disco. No hablan español pero lo cantan de maravilla. Han grabado su versión de “Gracias a la Vida”, lo mismo que sorprendentemente Kacey Musgraves en su nuevo álbum. Colaboran nuestros Fetén Fetén. Y Carolina de Juan (Morgan) colabora en el nuevo de Fetén Fetén. Y Rosa Cedrón y Laura Guarch nos cautivan con sus últimas canciones, igual que David Crosby, John Mayer, Jackson Browne, Paul. Carrack o Kings Of Convenience.

DISCO 1 ROSA CEDRÓN Na Túa Pel (13)

DISCO 2 KACEY MUSGRAVES Good Wife (2)

DISCO 3 ISAAC Y NORA Hasta la raíz (8)

DISCO 4 FETÉN FETÉN & Nina de Juan No soy de aquí (1)

DISCO 5 JACKSON BROWNE Until Justice Is Real (8)

DISCO 6 JOHN MAYER Guess I Just Feel Like (Cara 2 Corte 2)

DISCO 7 LAURA GUARCH Sediments (9)

DISCO 8 JACK IN WATER For You (4)

DISCO 9 GERRY RAFFERTY Lost Highway (11) Rest In Blue

DISCO 10 EMMYLOU HARRIS & The Nash Ramblers Hello Stranger (14)

DISCO 11 DAVID CROSBY Ships In The Night (CROZ - 6)

DISCO 12 GINO VANNELLI The River Must Flow ft. Brian McKnight (ORDENADOR)

DISCO 13 PAUL CARRACK Precious Time (6)

DISCO 14 KINGS OF CONVENIENCE Catholic Country ft. Feist (KOC - 9)