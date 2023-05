58:30

Un lunes a ritmo de bossanova primaveral. Bossa diversa, bossa anglosajona, bossa ibérica, bossa universal. Españoles: Pedro Ruy Blas, Judit Neddermann, Sole Giménez, Zenet, Juan Carlos Calderón, Luis Carrillo… Y norteamericanos: The Section con James Taylor, Dan Fogelberg, Seawind con Al Jarreau, Stephen Stills, Peggy Lee, Seals & Crofts.

DISCO 1 SEALS & CROFTS Freaks Fret (7)

DISCO 2 STEPHEN STILLS Amazonia ( )

DISCO 3 SEAWIND & AL JARREAU He Loves You (2009) (ESCA)

DISCO 4 SOLE GIMÉNEZ Aguas de Marzo (En directo) ( )

DISCO 5 PEDRO RUY BLAS Me He Debido Morir (Cara 1 Corte 1)

DISCO 7 STEPHEN STILLS Amazonia ( )

DISCO 8 DAN FOGELBERG Give Me some Time (8)

DISCO 9 JUDIT NEDDERMANN Celebrar (5)

DISCO 10 ZENET Dieta de besos (ESCA)

DISCO 11 MIRYAM & CALDERÓN Agua (8)

DISCO 12 LUIS CARRILLO & SANTERO Y LOS MUCHACHOS La Manzana (5)

DISCO 13 RUMER You’ll Never Get To Heaven (If You Break My Heart) (6)

DISCO 14 PEGGY LEE My Little Boat (O Barquinho) (ESCA)