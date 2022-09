58:34

Seguimos combinando actualidad y nuestra búsqueda habitual de grandes clásicos del soul, rhythm and blues, funk, disco, rap, etc. Hoy rescatamos a Phillip Bailey, One way, Windjammer o Stevie Wonder. Joe Simon nacido en septiembre de 1943 en Simmesport, Louisana. Más intérprete que autor hoy ofrecemos su versión de un clásico de Kenny Gamble y Leon Huff que fue su éxito hace medio siglo exactamente. Antes había grabado como miembro del grupo vocal The Golden Tones for Hush en 1960. Comenzamos con el nuevo disco del guitarrista madrileño Pedro Andrea que hace un par de homenajes a Wonder.

DISCO 1 PEDRO ANDREA Isn’t She Lovely (2)

DISCO 2 STEVIE WONDER Boogie On Reggae Woman 1974 (ESCA)

DISCO 3 JONAS BLUE & Louisa Johnson Always Be There (ESCA)

DISCO 4 DANNY TOEMAN When The Lights Go Down (ESCA)

DISCO 5 JOE SIMON Drowning On The Sea Of Love (ESCA)

DISCO 6 ONE WAY Condemned (Cara 2 Corte último)

DISCO 7 JOHN LEGEND ft. Saweetie All She Wanna Do (ESCA)

DISCO 8 TRISTAN SIMONE Music Is Dead (ESCA)

DISCO 9 EARTH WIND & FIRE & Angie Stone Wonderland (PROMISE) (ESCA)

DISCO 10 PHILLIP BAILEY & Phil Collins Easy Lover (Cara 2 Corte 1)

DISCO 11 BROTHERS JOHNSON Stomp! (ESCA)

DISCO 12 DIANA ROSS Let’s Do It (ESCA)

DISCO 13 GAIL ANN DORSEY Wasted Country (Cara 1 45 RPM) Corporate World

WINDJAMMER I Thought It Was You (Cara 1 Corte 3)