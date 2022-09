57:52

Esta tarde-noche James Taylor inicia su gira española que seguirá mañana en Barcelona y el jueves en Bilbao. JT es country, es blues, es soul, es Bach, Beatles, Aretha Franklin, Litghnin’ Hopkins, Ray Charles, George Jones, Louvin Brothers, Nat King Cole, Buddy Holly… Esta es una selección de artistas y canciones con ese punto de blues, soul, rhythm&blues, que tienen muchas composiciones del músico bostoniano. Los propios ídolos de James cantaron temas suyos: Aretha, Ray, George Jones…Milton Nascimento. Y más grandes de la música negra como Les McCann, Tower Of Power, Babyface, Shirley Horn o The Isley Brothers cantan a JT. Y completamos con canciones del propio James.

DISCO 1 RUSS KUNKEL Mexico (6)

DISCO 2 JAMES TAYLOR Walking Man (WALKING MAN - 1)

DISCO 3 JAMES TAYLOR Money Machine (IN THE PÒCKET - 3)

DISCO 4 VOCALEROS Shower The People (13)

DISCO 5 DAKOTA MOON Your Smiling Face (12)

DISCO 6 JAMES TAYLOR Terranova + Traffic Jam (10+11)

DISCO 7 RICKY PETERSON Secret O’ Life (10)

DISCO 9 MERRY CLAYTON Country Road (3)

DISCO 9 BABYFACE Fire & Rain (2)

DISCO 10 JAMES TAYLOR Carolina In My Mind (GREATEST HITS - 2)

DISCO 11 KENIA Don’t Let Me Be lonely Tonight (Cara 2 – Corte 1)

DISCO 12 THE SECTION & JAMES TAYLOR Bad Shoes (Cara 1 Corte último)

DISCO 13 FLORA PURIM & AIRTO MOREIRA Only A Dream In Rio (SKETCHES OF JAMES - 6)