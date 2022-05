58:39

Shirley Davis & The Silverbacks presentan mañana en Madrid su disco “Keep Keepin’ On”… Diana Ross se asocia con Tame Impala para recrearse en uno de los grandes temas de su último disco “Thank You”. Más novedades con DNCE y Post Malone. Y mucha música disco en el regreso a Studio 54. Queremos ir donde baila la gente, esa gente tan friki de la noche.

DISCO 1 DOROTHY ASHBY Soul Vibrations (CLO CANCIONES DE HOY)

DISCO 2 SHIRLEY DAVIS & THE SILVERBACKS True People (CLO CANCIONES DE HOY)

DISCO 3 YORK Feel The Groove (7)

DISCO 4 BRAINSTORM Love Is Really My Game (STUDIO 54 - CD 1 - 4)

DISCO 5 DNCE Make Your Move (CLO CANCIONES DE HOY)

DISCO 6 ROZALLA I Love Music (CARLITO’S WAY - 1)

DISCO 7 ADINA HOWARD Freak Like Me (2)

DISCO 8 GQ Disco Nights (Rock-Freak) (STUDIO 54 - CD 1 - 5)

DISCO 9 RICK JAMES Super Freak (5)

DISCO 10 CHIC Le Freak (2)

DISCO 11 INDIA & NUYORICAN SOUL Give Me Hope (THE LAST DAYS OF… 5)

DISCO 12 POST MALONE feat. Roddy Rich Cooped Up (Explicit) (CLO CANCIONES DE HOY)

DISCO 13 DIANA ROSS & Tame Impala Turn Up The Sunshine (CLO CANCIONES DE HOY)