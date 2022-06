Comer y cantar - RNE Solo en Podcast Lentejas express 56:07 Hacemos unas socorridas y sabrosas lentejas express siguiendo las instrucciones de la Señora Webos Fritos.Tony García, coautor del libro Bocatas, arte entre dos panes, nos da las claves de un buen bocata y Curro Díez visita una granja de caracoles en Arenas de San Pedro. Más opciones

