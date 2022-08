01:00:04

Cerramos esta semana y en Color Neón os hemos preparado una nueva sesión musical veraniega

Preparamos una sesión musical para que escuches mientras cocina tu robot en la cocina o mientras reparas los motores de tu tabla de surf voladora.

Lista de canciones:

Teser - Duo

Alt Fenster - Mexico

AEREA - AGRABAH

Dettmann - Klock - Phantom Studies

Kai Landre - Human

Lone - Blue Moon Tree

Baba Stiltz - Can't Help It

Drake - Massive

Burial x Four Tet - Nova