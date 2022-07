59:50

YOUNG / WASHINGTON: Stella by starlight (10.03). R. Carter. LEWIS: The golden striker (5.22). R. Carter. ROMBERG / HAMMERSTEIN: Softly as in a morning sunrise (3.38). D. Sleet. WESTON: Sketch of Melba (4.40). E. Dolphy. STYNE / CAHN: I fall in love too easily (10.34). M. Davis. ELLINGTON: Main stem (3.42). J. Moody. CHURCHILL / MOREY: Someday my prince will come (5.00). R. Carter. KOSMA / PREVERT: Autumn leaves (6.22). R. Carter