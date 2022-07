59:38

COLTRANE: Gian steps (6.13). T. Flanagan. RODGERS / HART: Manhattan (3.00). C. Cavallaro. BURROWS: No more lovin' (2.44). A. Allen. JOHNSON: Eatin' and sleepin' with the blues (2.54). L. Johnson. CALHOUN: As long as I'm moving (2.44). R. Brown. CHASE: Jim Dandy (2.10). L. Baker. DOUGLAS: Me and my chauffeur blues (2.46). M. Minnie. SCOTT: Tweedlee Dee (3.06). L. Baker. MARTIN: Trying (1.59). L. Baker. CAMPBELL: Play it fair (2.56). L. Baker. JULIA: I cried a tear (2.35). L. Baker. TRADICIONAL: See see rider (2.27). L. Baker. LEIBER / STOLLER: Saved (2.55). L. Baker. COSLOW / GROSZ: Tomorrow night (3.12). L. Baker. SCOTT: Love me right (1.54). L. Baker