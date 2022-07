59:46

MANNE: Pullin' strings (4.43). S. Manne. DAVIS: Witch doctor (9.19). Ch. Baker / M. Davis. STRAYHORN: Take the A train (4.18). C. Brown / M. Roach. ROACH: Mildama (4.31). C. Brown / M. Roach. POWELL: Jacqui (5.11). C. Brown / M. Roach. LAND: Land's end (4.58). C. Brown / M. Roach. BROWN: Joy spring (6.54). C. Brown / M. Roach. BROWN: Sandu (4.57). C. Brown / M. Roach. BROWN: George's dilema (5.36). C. Brown / M. Roach