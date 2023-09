59:44

BASIE: Bunny (3.09) C. Basie. BASIE: Basie talks (3.39). C. Basie. EVANS: Texas schuffle (3.12). C. Basie. BERNSTEIN / CONDEM: Lonely town (5.30). Ch. Haden / S. Horn. ELLINGTON: Anatomy of a murder (main title) (3.58). D. Ellington. ELLINGTON: Polly (3.25). D. Ellington. BASIE: Jumpin' at the Woodside (3.13). D. Ellington / C. Basie. GERSHWIN: Strike up the band (3.48). C. Basie. HEFTI: Li'l darlin' (5.33). C. Basie. BASIE: One O'Clock jump (3.27). C. Basie. JOHNSTON / BURKE: Pennies from heaven (3.30). F. Sinatra / C. Basie. BOCK: Too close for confort (2.54). C. Basie / J. Williams. WALLER / RAZAF: Ain't misbehavin' (3.44). C. Basie