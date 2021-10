01:00:08

ELLINGTON: The Liberian Suite ( I like the sunrise) (4.28). D. Ellington. ELLINGTON: The Liberian Suite ( Dance nº 1) (4.50). D. Ellington. ELLINGTON: Portrait of Wellman Braud (4.07). D. Ellington. ELLINGTON: Anatomy of a murder (3.58). D. Ellington. STEWART: Menelik, the lion of Judah (3.17). D. Ellington. ELLINGTON: Villes Ville is the place man (2.34). D. Ellington. ELLINGTON: The tattooed bride (11.28). J. Adams. ELLINGTON: Come sunday (3.46). D. Ellington. ELLINGTON: Psalm (3.08). D. Ellington. ELLINGTON / STRAYHORN: Tourist point of view (5.08). D. Ellington. STRAYHORN: Lotus blossom (3.56). D. Ellington