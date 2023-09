59:53

CARMICHAEL: I get along without you very well (5.06). S. Kenton. COLE / MILLS: Straighten up and fly right (2.27). N. Cole. HOFFMAN / KENT: I'm gonna live till I die (1.55). F. Sinatra. GREEN / HEYMAN: Body and soul (3.24). L. Prima. WILLIAMS / RENE: Basin Street Blues / When it's sleepy time down south (4.14). L. Prima. RASKIN / LEE: Because I love him so (3.09). P. Lee. HENDERSON / LEWIS: Sitting on top of the world (2.13). D. Martin. LEGRAND / BERGMAN: How do you do keep the music playing? (2.13). T. Bennett. MARLOW / SCOT: A taste of honey (2.13). J. Gleason. GOODMAN / HAMPTON: Flyin' home (6.16). D. Ellington. JAMES / HILL: Cotton Pickin' (3.41). H. James. ANTHONY / WILLIAMS: The fox (2.33). R. Anthony