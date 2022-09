58:35

ARLEN / KOEHLER: Between the devil and the deep blue sea (5.12). B. Goodman. ALTER / MITCHELL: You turned the tables on me (2.58). B. Goodman. FEATHER: Buckin' the blues (3.04). B. Clayton. PARISH / SAMPSON / GOODMAN: Don't be that way (9.27). B. Clayton. WOODE / McRAE / BIRD: Broadway (9.28). B. Clayton. BASIE: Jumpin' at The Woodside (10.37). B. Clayton. WILDER / SAUTER: All the cats join in (7.23). B. Clayton