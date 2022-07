59:56

BERLIN: Sisters (2.26). P. Lee / B. Carter. RODGERS / HART: Bewitched, bothered and bewildered (3.16). B. Carter. DONALDSON / KAHN: Makin' whoopee! (3.37). E. Hines. MORTON: King Porter stomp (3.04). T. Hill. HEYWOOD / COOK: I'm coming Virginia (3.05). D. Reinhardt / B. Carter. SCHOEBEL / MARES / RAPPOLO: Farewell blues (3.17).D. Reinhardt / B. Carter. CARTER / MILLS: Dream lullaby (3.12). B. Webster / B. Carter. CARMICHAEL: Stardust (3.12). B. Carter. CATES / GREENE / THIELE: Fantastic that's you (6.15). B. Carter. GREEN / HEYMAN: Body and soul (4.13). B. Carter. GOODMAN / MILLS: If dreams come true (5.53). B. Carter. CARTER: Rock bottom (4.19).B. Carter. CARTER: Dream of you (4.18). O. Peterson