24:36

Triunfan Castella y Alberto Durán en Zamora, y David Galván en Soria

En declaraciones en Clarín, Diego Urdiales reconoce que no merece "el trato" que ha recibido de los empresarios de Bilbao tras quedarse fuera de los carteles de la Semana Grande. "Creo que merezco el derecho a poder hablar y opinar de cómo puedo ir, siendo el máximo triunfador en Bilbao en la última década", añade el torero riojano. "He sido tratado así muchas veces y personalmente me siento muy bien, no me ha sorprendido", agrega el matador de Arnedo, sobre la actitud de la casa Chopera con él. Urdiales también se siente decepcionado por haberse quedado fuera de la Feria de Nuestra Señora de San Lorenzo de Valladolid tras haber sido el triunfador en 2022 en la capital de Castilla y León. Gran tarde de Sebastián Castella y de Alberto Durán en Zamora, y de David Galván en Soria. Análisis de la Semana Grande de Bilbao a cargo de Covadonga Saiz.