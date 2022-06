Cinco continentes Emergencia nutricional en el Cuerno de África 07:51 Hablamos sobre la gravísima situación nutricional que afecta a millones de personas, muchas de ellas niños, en países del Cuerno de África, como Somalia, Etiopía o Kenia. Lo analizamos con la nutricionista Montse Escruela, de Médicos Sin Fronteras. Más opciones

