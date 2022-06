Cinco continentes Concluye la Cumbre de la OTAN de Madrid 43:10 Repasamos lo conseguido en la cumbre de la OTAN de Madrid. Estamos en Ucrania, también en Finlandia y analizamos el rol de China en este nuevo escenario tras la reunión de la Alianza Atlántica. Charlamos con MSF sobre la desnutrición en el Cuerno de África, y entre otras cosas conocemos cuándo serán las próximas elecciones en Israel. Más opciones

