Yemen entra en su noveno año de guerra y el coste humanitario es muy alto para un país que importa el 90% de los alimentos que consume, entre ellos grano ucraniano. El problema hoy es la subida de los precios de los productos básicos, del combustible, los funcionarios ya no perciben sus salarios y quienes no tienen trabajo han contraído tantas deudas que no pueden pagarlas. Uno de los grandes problemas de la población es la desnutrición y la falta de agua en algunas zonas y de una asistencia básica. Hablamos de todo ello con Ferrán Puig, director de Oxfam en el país.