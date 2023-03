01:00:06

Se nos marchó hace unos meses uno de esos productores que ha dejado tras de sí un legado artístico de valor incalculable: Thom Bell. Empezó a asfaltar el camino de muchos géneros que poco a poco nos irían cautivando con sus arreglos, sus orquestaciones y sus armonías vocales: el llamado "Sofistic Soul" o también el llamado "Sonido Philadelphia". Supo adaptarse al paso del tiempo pero siempre con sus señas de identidad intactas. Grupos como The Spinners, The Stylistics, o solistas como Johny Mathis siempre le estarán agradecidos a este jamaicano al que nos consagramos en una particular ruta de la seda... musical.