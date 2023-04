Cierra la puerta

01:00:05

Llega un mes lleno de inspiración entre polen y gramíneas. Pero ahí está Reggie para evitar que la alergia pueda con tus energías. El antídoto no tiene nada que ver con los antihistamínicos... de hecho, no tienes ni que pasar por la farmacia. En esta ocasión, la música de Maxwell, Brenda Russell o Juan Jordán será la que acabe con todos los síntomas que te acechan. Puede que no llegues a olvidar su influjo, en eso no te prometo nada, pero podrás llegar a esas latitudes sonoras que sabes de sobra que necesitabas.