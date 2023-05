58:46

Hay dos cosas que no hacemos desde hace días en Cariño, sabes que soy de otro planeta, una es leer y la otra es escuchar a La Niña de los Peines. Hoy vamos a hacer las dos: leeremos un precioso fragmento de "La Señora Dalloway" de Virginia Woolf, donde cita la letra de "All Souls' Day" o "Allerseelen", que es una canción artística para voz y piano compuesta por Richard Strauss en 1885 ambientando un poema del poeta austriaco Hermann von Gilm de su colección Letzte Blätter. Escucharemos esta pieza en una grabación de radio en Suiza, año 1947, dirigida por el propio Richard Strauss e interpretada por la soprano Annette Brun.

Iremos intercalando cantes de La Niña de los Peines con la escucha de novedades nacionales e internacionales como por ejemplo, lo último de Beach House, de The National, de Brian Eno junto a Fred Again.., de The Lemon Twigs o lo último de Surfin' Bichos y Cala Vento. Recordamos que este mes de mayo hace 25 años nos dejaba una de las voces más bonitas del mundo, Frank Sinatra.