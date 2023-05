58:54

Hoy estamos muy felices porque nos visita la escritora Alejandra G. Remón, autora de Cuando nadie mira (Lunwerg, 2017), Todas aquellas veces y otros asuntos pendientes (Lunwerg, 2019), A pesar de todo, te pienso (Lunwerg, 2020), Anatomía de las emociones (Lunwerg, 2021) y Diario de AzuLES (Lunwerg, 2022). Hablamos con ella de su obra y también de sus gustos musicales, ya que Alejandra aparte de ser una artista polifacética y completa es una gran amante de la música, como no podía ser de otra manera. Alejandra tiene en su perfil de Spotify diferentes playlists con muchas de las canciones que ha ido escuchando en la creación de cada uno de sus libros. A lo largo de la charla que mantenemos, iremos escuchando canciones que pertenecen a la playlist de "A pesar de todo te pienso" y que os dejo a continuación:

Cycling Trivialities - José González

Running - Helado Negro

Dreams-Come-True-Girl - Cass McCombs, Karen Black

Couleur café - Serge Gainsbourg

Harmonia's Dream - The War On Drugs

Once Twice Melody - Beach House

Come On Let's Go - Broadcast

Knew All Along - Chris Cunningham