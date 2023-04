58:54

Pedro The Lion está de gira por Estados Unidos y aprovechamos para escuchar alguna de sus míticas canciones. Nombrar a Pedro The Lion y no escuchar a David Bazan es imposible, como es imposible no caer rendida ante su capacidad única de crear deliciosas y mágicas melodías. Escuchamos lo nuevo de Yung Beef, lo último del cantaor Israel Fernández, alguna nueva y alguna histórica de The New Pornographers, nos acordamos del genio David Crosby, escuchamos lo último del grupo granadino El Niño Garbanzo, de María de Juan y de Valeria Castro entre más canciones bonitas de otros y otras artistas.

Indian Summer - Pedro The Lion

Of Up And Coming Monarchs - Pedro The Lion

Care - David Bazan

Intro Ganster Paradise - Yung Beef

Angelcover - The New Pornographers

The Bleeding Heart Show - The New Pornographers

Al Tercer Mundo - Bulerías - Israel Fernández, Diego del Morao, Pional

Vast - Sandrayati, Ólafur Arnalds

Helplessly Hoping - Crosby, Stills & Nash

Ghosts Again - Depeche Mode

la raíz - Valeria Castro

Surflamenco - El Niño Garbanzo

Qué poderío tendrá - María de Juan

By the Light of Common Day - David Crosby