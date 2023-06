Capitán Demo

59:41

El nuevo single de Teo Planell se ha grabado con la ayuda de una alineación de ensueño: AMORE, Adriana Proenza, Teo Lucadamo o Roy Borland

Teo Planell es un músico madrileño con nuevo single recién publicado. Se llama "Julia" y en él colabora una selección de artistas destacados de nuestra nueva escena: Roy Borland, AMORE, Adriana Proenza o Teo Lucadamo. También escuchamos por primera vez a los valencianos La Muela y el primer EP de Anouck The Band.

Playlist:

LA MUELA - Azar

PERDÓN POR TODO - Perdida

DIAMANTE NEGRO - Mes pagat

PACO MORENO, JAGUAYANO - Sin dudar

ELARTEDEALFA, LAS PETUNIAS - BB Ñam

LAS PETUNIAS - Patito malo

GHOULJABOY, MYD - Wanna save u! (from the failed SYZYGY)

ALIEN TANGO - 1000 Years

TEO PLANELL - Julia

AMORE - Disneyland Paris

ADRIANA PROENZA - Volver

TRISTÁN!, TEO LUCADAMO - Doritos

ANOUCK THE BAND - Pogo

CARLOTA - Bye bye

MARINITA PRECARIA - El mundo no es para tanto

BONAIRE, FRANÇOIS - El robo

VERA NOOR - El amor con la mirada

MARC MAS - Nena