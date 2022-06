59:00

Te regalamos el nuevo single de la banda más molona de Terrassa

Estrenamos "Oye, que perdón", el próximo single de Secundaria, banda de Terrassa que debutó a principios de 2022 con el EP 'Sobre lo nuestro'. ¡Increíble temazo!

También estrenamos lo nuevo de Gatomidi y escuchamos las novedades de Las Petunias, TRISTÁN!, Oddliquor, Repion o Da Souza. ¡Este Capitán Demo te hará muy feliz!

Playlist:

MENTA - Segunda parte

EL BUEN HIJO - Las Azores

MEJUNGE, PAU DE DAU - Todos los aliens

SECUNDARIA - Oye, que perdón

LAS PETUNIAS - La cena

TELECLUB - Mi crush del autobús

LISASINSON - Canción de entretiempo

GOMZ - Me estás ahogando

TRISTÁN! - Amiga

ODDLIQUOR - Ojalá hubiera sio + fácil

KAYROSE, SENSEVEN - el niño

GATOMIDI - We are fire

PIPIOLAS, BEGO - Domingo raro

REPION - En todo momento

EL MOMENTO INCÓMODO - Algo que contar

CARLOTA FLANEUR - Party

MAFALDA - Si te vas

DA SOUZA - 24/7