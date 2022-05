59:13

Las dos Pipiolas nos recuerdan What dreams are made of en un homenaje a Hillary Duff

Adriana y Paula son Pipiolas, el último fichaje del sello Elefant Records. Para celebrarlo y como homenaje a su infancia millennial, han versionado "What dreams are made of", de Hillary Duff. lusillón arranca nueva etapa de la mano del sello Mushroom Pillow y daniel sabater regresa con una de sus mejores canciones, "un poco más", adelanto del que será su primer LP. ¡Este Capitán Demo te hará feliz!

Playlist:

ALAVEDRA - Amor Salud Trabajo

MENTA - Lo que me falta

KINGS OF THE BEACH - Friends

MALAMUTE - La Oreja de Van Gogh

LUSILLÓN - Me gustaría gustarte

AMORE - Disneyland Paris

JIMENA AMARILLO - Bloke

INTERROGACIÓN AMOR - una manera perfecta de morir

PIPIOLAS - What dreams are made of (Hillary Duff)

FIRMADO CARLOTA - Malos tiempos

VALDIVIA - Recuerda

BLACKPANDA - De cero

BILO - Charly is in NY

DELGAO, D3LLANO - Su cabeza en mi pecho

DANIEL SABATER - un poco más

DA SOUZA - Fotogrames

MEDALLA - Leviatán

CARRERA - Las cosas caducan