59:45

Pinchada épica del cantante de Chill Chicos, los más guapos de Madrid

Hoy viene a Capitán Demo Pascual, cantante, letrista y autor de las melodías de Chill Chicos, banda con orígenes en Murcia pero formada en el Colegio Mayor Chaminade, en Madrid. Chill Chicos acaban de publicar su segundo álbum, 'Los más guapos de Madrid', que presentan este sábado 28 de mayo en la Sala El Sol (Madrid).

Con Pascual escuchamos música increíble y hablamos de sus nuevos proyectos musicales favoritos, de este concierto especial de Chill Chicos, de su sello Como La Leite y de la final de la Champions.

Playlist:

PASCUAL, PAB THE KID - Dos noches

CHILL CHICOS - DICEDICEDICE

KAY ROSE, SENSEVEN - El niño

FAXU - Midsommar

LIAN FAZ, SHELLY - Touchdown

ALEQUI, LUSI, NULKO - ÚLTIMA BATALLA

KAY ROSE, SENSEVEN, DIPHDA - yanomequiere

KIMBERLEY TELL, RALPHIE CHOO - Dunas

JUNNIO - Lo que hicimos en tu carro

KINK KUDO - 5 DAYS

JUICY BAE, PMP - XQ TAN DIFICIL

J BATTLE, OKKODEINE - CUÁNTO VALE?

SOFÍA AMORES, ALE VAEZ - mejor que yo

ODDLIQUOR - Cuando me dejo 11evar

ZORRA, VALVERDINA - Culpable

BARRY B, DRUMMIE - 40K

REY LOBO - Media Legua